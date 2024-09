Luca Marchetti ha espresso la propria considerazione in merito a Fonseca e al futuro del tecnico sulla panchina rossonera.

La vittoria contro il Venezia ha senza dubbio alleggerito le pesanti critiche sul Milan e su Fonseca, offrendo una tonificante boccata d’aria fresca a tutto l’ambiente. Ciò che più conta ha offerto la possibilità alla squadra di affrontare con lo spirito migliore il doppio e proibitivo impegno, nel giro di pochi giorni, contro Liverpool e Inter. Da queste partite e dal loro esito è evidente che passerà molto del destino di Fonseca sulla panchina del Milan, la quale già prima della vittoria contro il Venezia appariva non propriamente salda. Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport, ha espresso considerazioni decisamente forti sul Milan e in particolare sul futuro di Fonseca.

Fonseca come Giampaolo

“Sembra che dobbiamo fare sempre gli avvocati difensori degli allenatori. Perché sollevare da alcune responsabilità Fonseca Perché se la squadra ha quelle caratteristiche e i difetti di Pioli rimangono con Fonseca, evidentemente sono strutturali della squadra. Se la società non è convinta che Fonseca stia facendo un bel lavoro, allora faccia quel che ha fatto nell’anno di Giampaolo: non stava ingranando, alla settima giornata stretta di mano, arrivederci e grazie”.

La posizione del Milan

Da quanto trapela il Milan non ha nessuna intenzione di cambiare la guida tecnica, anche in caso di cattivi risultati contro Liverpool e Inter. Ritiene infatti di aver dato avvio a un processo di rinnovamento per cui è comprensibile qualche battura d’arresto. Fonseca gode infatti della massima fiducia societaria e i prossimi risultati sportivi non ne determineranno il futuro sulla panchina.

