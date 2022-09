Giroud continua a segnare e a far gioire i tifosi rossoneri. E il Milan si gode l’affare fatto lo scorso anno

La Gazzetta dello Sport esalta Olivier Giroud, i suoi gol pesanti e l’affare fatto dal Milan nel decidere di ingaggiarlo una stagione fa. A un prezzo che più conveniente di così non si può: 1 milione di euro dal Chelsea. Ciascuna delle 14reti segnate in campionato dal francese da quando veste rossonero costa al Milan circa 71.400 euro, circa 90 volte meno di quello che costa ogni gol di Vlahovic alla Juve.

Parliamo ovviamente di investimenti diversi, perché i bianconeri hanno scelto di puntare su un classe 2000 dal futuro assicurato che non è ancora nemmeno a metà della carriera. Ma il dato suggerisce che siamo di fronte all’ennesima mossa azzeccata dai dirigenti di via Aldo Rossi. Perché è vero, il Milan sostenibile e vincente ama fare affari con i giovani, ma guai a sottovalutare il fiuto di Maldini e Massara per gli over 30.

