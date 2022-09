L’attaccante della Salernitana Dia è il miglior in campo nel match contro la Juventus

Boulaye Dia ha messo a ferro e fuoco la difesa della Juventus nel 2-2 della Salernitana all’Allianz Stadium. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «L’ex Villarreal è il moto perpetuo della Salernitana. Bravo a non dare punti di riferimento, a tenere palla e a servire i compagni. Ottimo acquisito».

L’articolo Juve Salernitana, che partita di Dia: «È un moto perpetuo» proviene da Calcio News 24.

