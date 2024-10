Il Milan monitora il mercato in cerca di nuove opportunità per rinforzare la rosa. Sullo sfondo avanza un’occasione davvero molto ghiotta. Il Milan, alla ripresa del campionato, sarà chiamato a dare risposte importanti dopo le due sconfitte consecutive tra Champions e campionato. Fonseca, in particolare, dovrà riscattarsi e dimostrare che la vittoria nel derby non è stato un semplice canto del cigno. Il trittico di partite, prima l’Udinese in casa, poi il Brugge in Champions e il Bologna poi in trasferta, sarà un banco di prova determinante per il futuro di Fonseca sulla panchina del Milan. Senza una svolta infatti la sua permanenza al Milan potrebbe subire decisi stravolgimenti. La crisi del Milan e la ricerca di soluzioni Il Milan, dopo un avvio di stagione turbolento e una serie di alti e bassi, si ritrova a dover fare i conti con le proprie vulnerabilità. Nonostante le recenti vittorie, le sconfitte […]

