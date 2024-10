La rosea oggi in edicola spinge il Milan verso il centravanti canadese del Lille in scadenza nel 2025 Nel tumultuoso mondo del calcio mercato, le strategie di squadre e giocatori si intrecciano in un affascinante balletto di offerte e contrattattazioni. Al centro di questa dinamica, figura il talento canadese Jonathan David, attaccante di spicco del Lilla, la cui situazione contrattuale apre scenari intriganti per i club d’Europa. Tra questi, il Milan emerge come uno dei possibili nuovi orizzonti per il giocatore, delineando così un possibile futuro scenario per l’attacco rossonero. Il fascino di un talento in bilico Jonathan David, con un contratto in scadenza il 30 giugno, si trova a un bivio significativo della sua carriera. I tentativi da parte del club francese di rinnovare il suo contratto non hanno ancora sortito l’effetto sperato, lasciando aperta la possibilità di un suo trasferimento già dalla prossima estate. Nonostante un mese fa […]

Leggi l’articolo completo Gazzetta: Milan avanti tutta su David del Lille mentre Abraham.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG