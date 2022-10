Milan Chelsea 0-2, Aubameyang porta i Blues in vantaggio di due reti a San Siro: il racconto del goal

Nervosismo in casa Milan che si trasforma in altra rete subita: Chelsea in vantaggio di 2 goal al 34′ minuto grazie a Aubameyang.

Pallone filtrante in area di Mount per Aubameyang che batte Tatarusanu da posizione ravvicinata.

