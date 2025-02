Milan, chi sarà il nuovo Direttore Sportivo? Il club sceglie l’erede di D’Ottavio

Cardinale sta già valutando diversi profili: la strategia da qui a giugno.

Il Milan è sempre più in crisi e la luce in fondo al tunnel sembra davvero molto lontana. Mentre Conçeicao è già pronto a lasciare Milano, Gerry Cardinale studia le varie strategie da attuare nella nuova rivoluzione che, a quanto pare, è già iniziata. Nei prossimi 6 mesi si vedranno grandi cambiamenti nel Milan, sia per quello che riguarda la rosa, sia per quello che riguarda la società.

La ricerca di un DS e le strategie da attuare sul mercato

Lo scorso calciomercato, che ha visto l’arrivo di top player come Felix, Walker e Gimenez, è stato condotto senza un direttore sportivo e questo ha portato grande confusione all’interno della società. A breve la situazione cambierà, anche perché Ibrahimovic e Furlani hanno dimostrato di non essere in grado di dividersi i ruoli: serve un coordinatore nella società. E intanto cardinale pensa alle cessioni…

I nomi per l’erede di D’Ottavio

Dopo la separazione con l’ex DS Antonio D’Ottavio il Milan ha deciso di non avere fretta nella scelta del nuovo direttore sportivo per scegliere una figura di grande rilievo per il ruolo. Dopo le voci su una possibile trattativa con Klopp il nome più caldo sarebbe quello dell’ex Monza Modesto, in alternativa al francese ci sono Igli Tare, Andrea Berta e Fabio Paratici. I tifosi rossoneri si augurano che Berta diventi il nuovo DS, ma l’ex Atletico Madrid al momento ha molte offerte e non è detto che accetti quella dei rossoneri.

