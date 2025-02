Milan, ciao ciao Champions: le conseguenze, lo scenario è drammatico per davvero?

Il Milan molto difficilmente si qualificherà alla prossima edizione di Champions League, buco sul piano economico: lo scenario

Il Milan sta attraversando un momento abbastanza complicato della sua stagione calcistica. Da tanti punti di vista. Il pareggio contro il Feyenoord, che è valso l’eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie prematura, è stato una batosta pesante e difficile da digerire. La conferma è arrivata nella partita successiva, quella di campionato contro il Torino, nella quale è arrivata una sconfitta ed una pesante contestazione da parte dei tifosi di fede rossonera.

Milan, il cammino Champions è compromesso?

Salutata la Champions, una delle possibili strade per la qualificazione è già saltata. Adesso resta solamente una via per conquistare il posto anche nella prossima edizione, e quella via passa per il campionato di Serie A. Lo scorso anno il massimo campionato italiano aveva a disposizione ben cinque posti per la Champions. Quest’anno, salvo miracoli sportivi, i posti saranno quattro. In questo momento la situazione è drammatica per il diavolo, che accusa un ritardo di otto punti dalla Juventus quarta, punti che dopo il recupero potrebbero diventare cinque. Ma ci sono anche altre squadre nel mezzo, quindi la qualificazione non è per nulla semplice, anzi.

Milan, addio Champions: lo scenario economico

In molti parlano di un possibile tracollo economico in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, ma in termini di soldi a quanto corrisponderebbe questo tracollo? Vediamolo anche grazie all’approfondimento di calcio e finanza. Si parla di una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, praticamente un vero e proprio colpo di un buon calciatore.

