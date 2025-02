Ritorno a Londra in estate, tifosi spaccati: il progetto crolla definitivamente

Il progetto Milan rischia di fallire in modo clamoroso.

Il Milan non sta vivendo di certo una bella stagione, l’eliminazione della Champions ha avuto un impatto devastante sui rossoneri. Adesso il quarto posto dista 8 punti ed è ormai quasi impossibile da raggiungere a livello aritmetico. Conçeicao è sempre meno saldo sulla panchina rossonera e la società sta cominciando a valutare di quali giocatori privarsi per il prossimo anno, e, fra mancati riscatti e cessioni, saranno sicuramente molti.

Joao Felix è gia una delusione?

Nonostante il gol all’esordio con la Roma l’ambiente rossonero sarebbe profondamente deluso dall’apporto tecnico di Joao Felix. Al portoghese viene imputato di essere poco lucido sotto porta e poco concentrato durante le varie fasi della partita. Contro il Torino ha colpito un palo clamoroso e ha mostrato sprazzi di tecnica cristallina, tanto che alcuni tifosi lo hanno paragonato a Kakà. La società però sarebbe molto delusa dal portoghese, un solo gol è un bottino troppo scarso per un giocatore che, assieme a Walker e Gimenez, doveva far svoltare la stagione del diavolo.

Già sicuro il ritorno di Joao Felix a Londra in estate?

Nonostante il Golden Boy del 2019 sia stato molto voluto da Sergio Conçeicao, la sua avventua al Milan potrebbe finire dopo appena 6 mesi. Dopo la partita contro la Roma la dirigenza era rimasta stregata dal giovane portoghese e stava pensando a tutte le strategie possibili per trattenerlo. Da lì in poi Felix è stato schierato sempre titolare, non riuscendo ad incidere sufficientemente. Cardinale e tutta la dirigenza sono molto delusi dal numero 79 che a giugno tornerà sicuramente a Londra.

