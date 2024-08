Nelle ultime ore il nome di Federico Chiesa è stato accostato al Milan ma, sulle sue tracce, pare esserci anche l’Inter. Il punto sulla situazione.

Nel calcio moderno, le vicissitudini di mercato sono ormai all’ordine del giorno, riflettendo non solo le prestazioni degli atleti sul campo ma anche la complessa rete di interessi economici e strategici che regolano il mondo del pallone. Uno degli esempi più recenti è rappresentato dalla situazione di Federico Chiesa, esterno offensivo di grande talento, attualmente sotto contratto con la Juventus ma con un futuro professionale che sembra oscillare tra certezze e dubbi. Nelle ultime ore La Gazzetta dello Sport ha riferito che il giocatore, sempre più fuori dal progetto bianconero, sarebbe stato offerto al Milan. Sul buon esito dell’affare graverebbero però ben due difficoltà.

La concorrenza dell’Inter

La questione relativa a Federico Chiesa è forse quella più calda e ricca di retroscena, ripensamenti cambi di orizzonte a distanza di poche ore. Il suo futuro appariva a inizio estate potersi colorare di giallorosso, poi di nerazzurro e ora di rossonero. Fabrizio Biasin, giornalista vicino alle questioni di casa Inter, ha chiarito la posizione del club nerazzurro in merito alle voci di un possibile scambio Chiesa-Frattesi, affermando che “sono uscite voci incontrollate, e quando ho chiesto in società e mi hanno risposto: ‘Non ci è mai passato per il cervello’.” Il collega però ha aggiunto poi un dettaglio che suona come un evidente segnale di sfida che l’Inter potrebbe mandare a tutte le pretendenti di Chiesa, sottolineando che sarebbe “diverso il discorso se Chiesa dovesse andare a scadenza l’anno prossimo: in quel caso l’Inter ci farebbe più di un pensiero, pure due”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La questione ingaggio

Il nodo centrale della questione Chiesa sembra essere l’aspetto economico. Attualmente, il giocatore percepisce un salario annuo di cinque milioni di euro, più eventuali bonus, ma le sue richieste per un futuro contratto si aggirano attorno ai sei milioni di euro. Questa somma, nonostante sia considerata all’altezza delle sue capacità, rappresenta un ostacolo per molte squadre, in particolare in un periodo in cui la sostenibilità finanziaria è diventata di cruciale importanza.

