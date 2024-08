Pavlovic e Morata incontreranno i tifosi del Milan nel nuovo Flagship Store rossonero. Ecco tutti i dettagli per partecipare all’evento.

E’ tempo di festa e celebrazioni. Nelle prossime ore Alvaro Morata e Pavlovic presenzieranno alla loro prima conferenza stampa da milanisti, in occasione della presentazione ufficiale ai tifosi e alla stampa. Primi passi nel mondo Milan che, da Milanello, si sposteranno poi anche nel pieno centro cittadino, autentico cuore pulsante e luogo di ritrovo per festeggiare le grandi vittorie a tinte rosso e nere. Lo spagnolo e il serbo infatti saggeranno un primo bagno di folla dei tifosi, in leggero anticipo rispetto alla prima di campionato in programma sabato 17 agosto, a San Siro, contro il Torino. Di seguito tutti i dettagli.

Morata e Pavlovic al Flagship Store di Via Dante

Nuovi appuntamenti da segnarsi in agenda, per tutti i tifosi milanisti. Giovedì 8 agosto infatti, alle 17.30, Pavlovic sarà presente al nuovo Flagship Store del Milan in Via Dante a Milano. Vnerdì, allo stesso orario, sarà il turno di Alvaro Morata presenziare e saggiare i primi tumulti d’amore del popolo rossonero.

Alvaro Morata

Le conferenze di presentazione

Le prossime ore saranno senza dubbio cariche di emotività per i due neo acquisti rossoneri. Nella giornata di domani infatti, giovedì 8 agosto, alle 15.30 ci sarà la conferenza di presentazione ai tifosi e media di Pavlovic, mentre venerdì alle 12, ci sarà quella di Alvaro Morata. Sul nostro sito vi sarà possibile i passaggi salienti della loro presentazione e accogliere così le prime impressioni che il mondo Milan ha suscitato in loro anche se, tramite social, abbiamo preso siano davvero entusiasti e pronti ad iniziare questa nuova avventura.

