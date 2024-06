I dirigenti rossoneri si apprestano ad affrontare una sessione di mercato estiva in netta antitesi rispetto a quella della scorsa estate.

Il mercato del Milan viaggia lento ma è pronto ad entrare nel vivo. In un giugno relativamente tranquillo c’è il solo riscatto e conseguente rinnovo di Alex Jimenez da annotare. Il Corriere dello Sport riassume gli obiettivi di Moncada e soci ruolo per ruolo.

Le priorità

L’urgenza maggiore per il club rossonero sembra essere l’acquisto di un nuovo centravanti. Il candidato principale è Joshua Zirkzee, sebbene la trattativa per il giocatore si trovi attualmente in una fase di stallo a causa delle elevate richieste economiche del suo agente. Si cerca poi anche un terzino destro con caratteristiche offensive ed in tal senso piace Emerson Royal del Tottenham che costa intorno ai 20 milioni di euro. L’allenatore Paulo Fonseca spera di poter contare su nuovi innesti di rilievo prima della partenza per gli Stati Uniti che avverrà a fine luglio, nonostante le difficoltà nel chiudere trattative per via dell’Europeo.

Youssouf Fofana

La mediana

A centrocampo l’obiettivo è Youssouf Fofana valutato 25 milioni dal Monaco, i rossoneri vorrebbero non spingersi però oltre quota 18 milioni. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza tra un anno, e la sua esplicita volontà di cambiare aria durante l’estate, potrebbero facilitare l’affare. Per quel reparto però si considerano anche Hojbjerg e Wieffer. Un altro giocatore che potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato interessante per il Milan è Adrien Rabiot, il cui contratto in scadenza lo renderà un giocatore svincolato a partire dal 1° luglio.

