Milan, classifica Champions: cosa serve ai rossoneri per la qualificazione diretta agli ottavi

Nella nuova formula del girone unico di Champions a 32 squadre regna l’ imprevedibilità. Con ancora due match da giocare, il Milan può puntare ad entrare nelle prime otto: ecco come.

Questa prima edizione della Champions League con formato a girone unico a 32 squadre entrerà nella storia.

Dopo sei match disputati da ogni squadra la situazione è ancora caotica e poco prevedibile visto i due match e i ben 6 punti ancora in palio. Cerchiamo di interpretarla in chiave rossonera.

Champions: il ritorno

Oggi torna la Champions League ed il Milan, che affronterà domani il Girona a San Siro, ha davanti a sé una sfida decisiva. In attesa del match, i rossoneri sono spettatori interessati della nuova classifica unica della fase a gironi. Attualmente, la squadra di Sergio Conceicao è a un punto dall’ottavo posto, posizione che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale. Ma occhio anche alle altre che inseguono.

Grande rimonta

Il Milan ha vissuto una fase positiva con quattro vittorie consecutive, a partire dall’impresa al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. Grazie a questi successi, la squadra ha trasformato un inizio di stagione incerto in una vera e propria rincorsa verso la qualificazione. Tuttavia, le difficoltà non mancano. Dopo il passaggio da Fonseca a Conceiçao, i rossoneri stanno affrontando una fase di mutamento non esente da problemi ed una serie di infortuni che complicano il cammino. Le vittorie risicate dei rossoneri contro Slovan Bratislava e Stella Rossa dimostrano che ogni partita può riservare sorprese, anche contro un avversario più modesto.

Il Milan si qualifica se…

La classifica aggiornata vede il Liverpool in testa con 18 punti, seguito dal Barcellona con 15 e da un gruppone di squadre tra cui Arsenal e Leverkusen con 13. Il Milan, con 12 punti, occupa la nona posizione e deve vincere entrambe le restanti partite (Girona a San Siro e Dinamo a Zagabria) per avere grosse chance di qualificazione diretta agli ottavi. Tuttavia, anche vincendo entrambe le sfide, non è detto che i rossoneri riescano a garantirsi il posto tra le migliori otto squadre perché anche chi sta sopra potrebbe fare lo stesso pur con molte meno probabilità dati gli incastri dei match in calendario. Insomma, con sei punti il Milan avrebbe una percentuale di qualificazione diretta agli ottavi superiore all 85%.

Leggi l’articolo completo Milan, classifica Champions: cosa serve ai rossoneri per la qualificazione diretta agli ottavi, su Notizie Milan.