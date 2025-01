Milan, quanti indisponibili contro il Girona. Ma il più chiacchierato invece è in gruppo

Il Milan si appresta ad affrontare un match fondamentale domani sera a San Siro contro il Girona. Le indisponibilità costringeranno Conceicao ad una mezza rivoluzione ma un nome su cui si è molto discusso sembra invece pronto.

Domani sera Milan-Girona, per sognare davvero la qualificazione tra le prime otto e dimenticare il brutto 0-2 di Torino contro la Juventus.

Sergio Conceicao fa la conta dei disponibili e m, tra acciacchi e squalifiche, si ritrova a fare una formazione quasi obbligata.

Assenze pesanti

Il tecnico del Milan dovrà fare i conti con diverse assenze. Non saranno a disposizione per questa partita Jimenez e Jovic, che non sono inclusi nella lista UEFA, e alcuni giocatori infortunati. Tra questi figurano Thiaw, Loftus-Cheek e Chukwueze, quest’ultimo che ha iniziato a correre sul campo e dovrebbe essere pronto per tornare in panchina domenica contro il Parma in campionato.

Situazioni Morata e Pulisic

Alvaro Morata dovrebbe tornare a disposizione dal primo minuto. La sua assenza per squalifica si è fatta sentire a Torino e Conceicao punta molto sullo spagnolo. Un’ altro leader rossonero invece sarà in dubbio con una decisione definitiva che verrà presa solo dopo la rifinitura di oggi. Christian Pulisic infatti sta gestendo il suo sovraccarico muscolare e, dopo aver alzato bandiera bianca allo Juventus Stadium cerca certezze fisiche prima di dare l’ ok per domani sera.

Chi si rivede!

Noah Okafor, attaccante svizzero del Milan, ha preso parte all’allenamento di ieri a Milanello, un segnale positivo che conferma l’assenza di problemi fisici. Nonostante il Lipsia avesse dubbi sulla sua condizione fisica, tanto da rispedirlo al mittente settimana scorsa, Okafor verrà regolarmente convocato da mister Sergio Conceiçao per la sfida di domani contro il Girona, fondamentale per la penultima giornata della fase a gironi della Champions League. Tra i tanti dubbi del Lipsia il Milan, a quanto pare, trova delle certezze.

Leggi l’articolo completo Milan, quanti indisponibili contro il Girona. Ma il più chiacchierato invece è in gruppo, su Notizie Milan.