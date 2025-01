In un mercato rossonero in ebollizione le parole dell’ autorevole emittente estera lanciano la volata al Milan. Si punta forte su di lui.

Il Milan ha delineato due strategie per rinforzare l’attacco. Il primo piano prevede il prestito di un attaccante per sei mesi, con o senza diritto di riscatto.

Il secondo piano, invece, contempla l’acquisto definitivo di un centravanti, con Santiago Gimenez del Feyenoord come obiettivo principale.

Prima scelta

La prima scelta rappresenterebbe una soluzione ideale per il Milan, grazie alla sua versatilità. Il tecnico Sergio Conceicao potrebbe utilizzarlo sia nel 4-4-2 come seconda punta, sia nel 4-2-3-1 come trequartista o laterale. Sergio Conceição ha mostrato interesse per il suo talento, e l’agente Jorge Mendes sta già lavorando per trovare un accordo, sebbene le difficoltà siano evidenti. Gli inglesi infatti, non sembrano intenzionati a cedere il giocatore a titolo definitivo.

Soldi

Il giocatore è stato acquistato dagli inglesi per 52 milioni di euro la scorsa estate, ed il club non intende svenderlo. L’idea di un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere l’unica via percorribile, ma le condizioni economiche saranno determinanti. Il Milan dovrà quindi fare attenzione alle richieste del club di appartenenza del giocatore, che potrebbe chiedere una cifra elevata per consentire il trasferimento del portoghese, anche se a breve termine.

La conferma d’ oltremanica

Secondo quanto riportato da SkySportsUk, il Milan ha messo nel mirino Joao Felix per rinforzare il proprio attacco, ma la trattativa non sarà semplice. Sebbene i rossoneri siano molto interessati al portoghese, il Chelsea ha dichiarato il giocatore non disponibile per la cessione. Tuttavia, come sottolineato dalla testata, “ogni giocatore ha un prezzo“, lasciando aperta la trattativa se l’offerta del Milan dovesse soddisfare le richieste dei Blues.

Leggi l’articolo completo Colpo grosso Milan, apertura totale: arriva l’ annuncio, su Notizie Milan.