Milan: Galatasaray e Fulham avanzano offerte per Emerson Royal. Ecco le cifre

Il laterale brasiliano non ha mai convinto in rossonero e, col certo arrivo di Kyle Walker a Milano, è ora il primo nella lista dei partenti. Le offerte sono convincenti?

Emerson Royal, terzino destro brasiliano classe 1999, potrebbe lasciare il Milan già durante questo calciomercato invernale. Arrivato dal Tottenham lo scorso agosto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, il giocatore non ha convinto, tanto che il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano.

La necessità del Milan di liberare un posto in lista per l’arrivo di Kyle Walker potrebbe accelerare la sua partenza.

I dubbi del brasiliano

Emerson Royal sta riflettendo attentamente sulla sua situazione. Consapevole di non avere più un ruolo da titolare al Milan con l’arrivo imminente di Walker, il brasiliano è pronto ad accogliere nuove opportunità. Sebbene un trasferimento al Galatasaray sembri essere l’opzione più concreta, la decisione finale dipenderà anche dalle offerte che perverranno a Casa Milan; vediamole.

Prestito con diritto di riscatto



Il Galatasaray è una delle squadre maggiormente interessate a Emerson Royal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i turchi starebbero pensando a un prestito oneroso, fissato a circa 1,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto che potrebbe aggirarsi tra i 12 e i 13 milioni di euro. Il giocatore, pur non avendo escluso il trasferimento in Turchia, sta ancora valutando la proposta, ma la trattativa appare ancora in fase embrionale.

Fulham al ribasso?

Oltre al Galatasaray, anche il Fulham avrebbe mostrato interesse per Emerson Royal. La squadra che milita in Premier League avrebbe chiesto informazioni al Milan e sembrerebbe disposta a puntare su un trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, la proposta economica dei “Cottagers” non sembra essere sufficiente, con un’offerta di soli 10 milioni di euro, cifra che genererebbe una minusvalenza a bilancio; situazione che il Milan vuole evitare decisamente.





