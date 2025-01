Chi è Alan Varela, caratteristiche tecniche, numeri, gol in carriera

Il regista argentino Alan Varela sta venendo accostato al Milan con insistenza per giugno. Scopriamo di più su di lui e la sua carriera fino ad oggi.

Il Milan è già proiettato verso il mercato estivo, e uno dei principali obiettivi per la stagione 2025/26 sembra essere Alan Varela, centrocampista classe 2001 del Porto.

Il giocatore, che ha attratto l’attenzione dei rossoneri, è considerato un profilo ideale anche per Sergio Conceicao, che apprezza le sue qualità in fase di impostazione e gestione del gioco. Varela, ex Boca Juniors, ha già accumulato una solida esperienza in Europa grazie alla sua stagione al Porto, proprio sotto la guida di Sergio Conceiçao.

Alan Varela: caratteristiche tecniche

Alan Varela è un mediano con un ottimo piede destro, che si distingue per la sua capacità di costruire il gioco e distribuire il pallone in modo preciso, da vero regista. A dispetto del fisico non imponente (177 cm per 72 kg di peso) il centrocampista argentino ha una particolare abilità nel difendere il pallone per poi spostarlo con grande rapidità e può essere considerato un ottimo perno basso della mediana con compiti di regia arretrata e palleggio.

Alan Varela: la carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, ha esordito in prima squadra nel 2020, guadagnandosi subito un posto tra i titolari. Nel maggio 2022 ha segnato il suo primo gol in carriera in una partita di Coppa Libertadores contro il Deportivo Cali. A seguito di un rinnovo di contratto con il Boca, nel 2023 si è trasferito al Porto, sotto la guida di Sergio Conceicao, per circa 8 milioni di euro, con un contratto che lo lega al club portoghese fino al 2028. In Argentina ha vinto un campionato ed una coppa d’ Argentina.

Alan Varela: i numeri

Sotto la guida di Conceiçao, Varela è diventato un elemento imprescindibile per il Porto, giocando come titolare in una delle posizioni davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Nella sua prima stagione al Porto, ha accumulato ben 44 presenze, con 2 gol e 3 assist mentre nelle precedenti annate al Boca aveva disputato ben 112 match con 2 reti e 4 assist. Nella stagione attuale il suo score recita 25 match e 2 assist con il Porto. La sua solidità a centrocampo ha contribuito ai successi della squadra, tra cui la vittoria in Coppa di Portogallo contro lo Sporting Lisbona ed attualmente la sua valutazione è di oltre 30 milioni di Euro.

