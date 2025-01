Milan, dopo sei mesi di errori ora si prova a riparare. Da Conceicao input precisi alla dirigenza

Un progetto nato male e con molti errori di valutazione, dal tecnico al mercato, ha creato un Milan insicuro e poco squadra. Da Sergio Conceicao l’ innesco di un processo di riparazione per cui è necessario tempo.

Il Milan sta cercando di correggere gli errori commessi nel mercato estivo, ma i problemi alla base della squadra sembrano essere radicati da tempo. Nonostante il cambio di guida tecnica, la squadra non riesce a trovare continuità e motivazione.

Conceição, che ha preso in mano la squadra dopo l’esperienza di Fonseca, ha denunciato pubblicamente una mancanza di cattiveria e voglia di lottare, un problema che sembra ripetersi ciclicamente. Le sue parole, “Dobbiamo avere a casa il frigo vuoto per avere più fame”, sottolineano la necessità di un cambiamento profondo nella mentalità della squadra.

Carattere

La questione del carattere della squadra è emersa più volte negli ultimi anni. Pioli, Fonseca e ora Conceição hanno sottolineato la stessa difficoltà: un gruppo che non riesce a dare il massimo, a lottare per ogni pallone. Nonostante il passaggio di tre allenatori in poco più di dieci mesi, il Milan fatica a reagire, come dimostra l’attuale ottavo posto in classifica. I tifosi sono delusi, e la squadra sembra non rispondere alle aspettative, continuando a soffrire su quasi tutti i campi d’Italia.

Disciplina

Sergio Conceição sta cercando di portare disciplina e regole alla squadra, con metodi severi ma necessari. Tuttavia, la sua azione da sola non basta: è fondamentale che anche i giocatori rispondano con il massimo impegno e convinzione. Inoltre, la dirigenza ha la sua parte di responsabilità, in quanto non è riuscita a costruire una squadra realmente competitiva. La mancanza di un contributo deciso da parte di tutti è un ostacolo difficile da superare e ci vorrà del tempo.

Riparare

Dopo sei mesi di difficoltà, il Milan sta cercando di correggere e riparare gli errori commessi nel mercato estivo. Il primo passo è stato il licenziamento di Fonseca, avvenuto il 30 dicembre, una decisione che riflette le scelte sbagliate fatte in estate. A breve, potrebbe concretizzarsi anche la cessione di Emerson Royal, per fare spazio a Walker. Inoltre, c’è un interesse da parte del Fenerbahce per Pavlovic, altro acquisto estivo che non ha convinto, pur con poche chance avute. Il Milan dovrà ancora lavorare per colmare le lacune lasciate dal mercato e rinforzare il centrocampo e l’attacco.

