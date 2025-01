Milan, come sta Pulisic? Ecco le chance di vederlo domani in campo in Champions

L’ americano, sostituito a Como sul finire del primo tempo, ha saltato il pessimo match (per il Milan) contro la Juventus e sta tentando il recupero. Ad oggi la situazione sarebbe così.

Oggi è una giornata cruciale per capire se Christian Pulisic potrà essere a disposizione di Sergio Conceiçao per la sfida di Champions League contro il Girona, in programma domani a San Siro.

L’attaccante americano ha accusato un affaticamento muscolare durante la partita contro il Como la settimana scorsa e, per precauzione, non è stato rischiato nella sfida contro la Juventus.

Lavoro personalizzato

Nonostante il lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio, la condizione di Pulisic è ancora in fase di monitoraggio. La sua disponibilità per la Champions dipenderà dal suo stato fisico di oggi con Sergio Conceicao che sentirà le sensazioni dell’ americano prima di decidere. L’obiettivo del Milan è evitare di forzare il recupero, per non correre rischi inutili con un giocatore fondamentale per le prossime sfide.

E se non c’è la facesse?

Se Pulisic non dovesse farcela, Conceiçao ha già pronto il piano B per la partita contro il Girona. In quel caso, il tecnico schiererà Musah, Reijnders e Leao sulla trequarti alle spalle di Morata. Con Jimenez fuori dalla lista Champions e Loftus-Cheek acciaccato, le opzioni per Conceiçao sono limitate in quella zona di campo, ma la squadra dovrà adattarsi alle circostanze.

Le chance di Pulisic

Il Milan per domani si trova in una situazione complicata. Senza Thiaw infortunato e con Tomori squalificato, la coppia centrale contro il Girona dovrebbe essere composta da Gabbia e Pavlovic. Conceiçao dovrà fare i conti con una difesa rimaneggiata, ma farà di tutto per recuperare Chris Pulisic alla causa. Oggi sarà decisiva la rifinitura a Milanello per capire le reali chance di vederlo in campo domani sera.

