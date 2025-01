Milan, mentre Walker è atteso ad ore, tra i nomi già conosciuti ne spunta uno a sorpresa per la fascia

Kyle Walker sarà a brevissimo un nuovo giocatore del Milan. In giornata lo sbarco a Milano e le visite mediche. Intanto tra i gettonati nomi di Joao Felix e Gimenez ne spunta uno nuovo da conoscere.

Il Milan sta preparando il suo primo grande colpo del mercato di gennaio: Kyle Walker. Il difensore inglese, attualmente in forza al Manchester City, arriverà a Milano nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027.

L’operazione si concretizzerà con un prestito con diritto di riscatto, rappresentando un rinforzo di valore per la difesa di Sergio Conceicao, in una zona del campo sempre a rischio per il Milan.

Cessioni necessarie

Oltre all’ingaggio di Walker, il Milan sta monitorando anche altre possibili operazioni in difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, Emerson Royal potrebbe lasciare il club rossonero, con il Galatasaray ed il Fulham interessati al suo acquisto. Inoltre, il Milan sta valutando una proposta del Fenerbahce per Strahinja Pavlovic, uno dei volti nuovi arrivati in estate che non ha mai preso piede nell’ ambiente rossonero.

Obbiettivi

Il reparto offensivo resta la priorità. Il Milan sta cercando un attaccante da inserire nel suo organico per rinforzare la squadra nei prossimi mesi. Oltre a Joao Felix sulla trequarti, il club rossonero sta considerando un investimento significativo per Santiago Gimenez, punta pura messicana con passaporto italiano. Il Milan ha la consapevolezza che per questi acquisti servirà uno sforzo economico considerevole.

Fino all’ ultimo

Nonostante l’acquisto di Walker, il Milan non intende fermarsi qui. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri sono alla ricerca di nuovi innesti anche a centrocampo e in attacco. In particolare, per l’attacco si seguono diversi nomi, tra cui i già citato Joao Felix del Chelsea e Santiago Gimenez del Feyenoord ma l’idea nuova sarebbe Dodi Lukebakio del Siviglia, un esterno destro di piede mancino valutata circa 20 milioni di euro che potrebbe far andare sul mercato anche Samuel Chukwueze.

