Milan, l’ assalto al girone di Champions per spazzare via i primi malumori dell’ anno

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ripropone gli argomenti europeo dove il Milan può ancora dire la sua centrando un’ insperata qualificazione diretta agli ottavi. Sotto col Girona.

Il Milan è pronto a riprendersi dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, una ferita che brucia ancora. Con l’arrivo di Conceiçao, la squadra ha avuto alti e bassi, ma la sconfitta contro i bianconeri ha messo in evidenza le carenze da colmare.

La vera occasione di riscatto arriva in Champions League, dove il Milan è chiamato a vincere contro il Girona per garantirsi una buona fetta dell’accesso diretto agli ottavi. Un successo che non solo risolleverebbe il morale della squadra e le casse societarie (in soldoni porterebbe ben 15 milioni) ma permetterebbe anche di affrontare il mese di Febbraio senza la pesante e rischiosa doppia sfida prevista per gli eventuali playoff

Prova fondamentale

Il match di domani a San Siro è decisivo: la vittoria contro il Girona è l’unico risultato che può evitare al Milan di dover affrontare gli spareggi per gli ottavi, una situazione che complicherebbe ulteriormente la stagione. Con il campionato che stenta a decollare, qualificarsi direttamente sarebbe una spinta fondamentale per la squadra e per Conceiçao, che ha avuto poco tempo per imprimere il suo stile di gioco, ma che ora ha bisogno di una prova di carattere.

Il ritorno

Il tecnico ritroverà un giocatore fondamentale, Alvaro Morata, che dovrà essere il leader in attacco. Morata, che ha grande esperienza internazionale, è chiamato a guidare la squadra in un momento cruciale. Con il supporto di Leao ed il rientro di Christian Pulisic il Milan ha sicuramente le potenzialità per superare l’ostacolo Girona.

I tifosi

La partita di domani non riguarda solo la qualificazione agli ottavi, ma anche il riscatto morale. Con un San Siro quasi tutto esaurito che sosterrà la squadra, il Milan ha una grande opportunità di rilanciarsi, evitare ulteriori delusioni e puntare a una seconda parte di stagione da protagonista con obbiettivi den delineati che vanno al raggiungimento della zona Champions fino alle fasi avanzate di Champions e Coppa Italia.

Leggi l’articolo completo Milan, l’ assalto al girone di Champions per spazzare via i primi malumori dell’ anno, su Notizie Milan.