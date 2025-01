Milan, Pavlovic ed Emerson Royal per arrivare alla punta, ecco chi

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Milan sarebbe pronto a cedere entrambi i difensori per accumulare il tesoretto per tentare l’assalto al centravanti che manca.

Il Milan è molto attivo sul mercato in questi giorni, cercando di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Le operazioni in entrata dipenderanno in gran parte dalle cessioni, che permetteranno al club di fare cassa e liberare posti nella rosa.

La partenza di Emerson Royal e Strahinja Pavlovic potrebbe essere la chiave per l’arrivo di nuovi giocatori, in particolare per l’attacco, dove il Diavolo ha bisogno di un rinforzo importante e da molte stagioni inseguito.

Le ore di Walker

A breve dovrebbe concretizzarsi l’acquisto di Kyle Walker dal Manchester City. La trattativa, già avanzata, prevede il prestito con diritto di riscatto, con il difensore inglese che ha accettato una riduzione del suo ingaggio per facilitare l’operazione. Walker dovrebbe diventsre il titolare sulla fascia destra, con il Milan che confida di chiudere l’affare nei prossimi giorni. L’arrivo del difensore sarebbe il primo colpo di mercato del club rossonero.

Cedere per arrivare alla punta

Parallelamente, il Milan sta lavorando anche per risolvere le situazioni di Emerson Royal e Pavlovic. Il terzino brasiliano è finito nel mirino del Galatasaray, mentre il difensore serbo ha ricevuto una proposta da parte del club di José Mourinho, il Fenerbahce. I circa poco più di 30 milioni ricavati dalle due cessioni, insieme all’ incasso della Supercoppa, aprirebbero la strada ad un fondamentale colpo in attacco. In questo senso, il Milan ha messo nel mirino un nomi ben preciso che piace in casa rossonera da diverso tempo.

Un nome che piace tanto

Santiago Gimenez, già cercato la scorsa estate, è ora una priorità per i rossoneri. Il Feyenoord, proprietario del cartellino, però, non intende cederlo facilmente e chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Nonostante le difficoltà, il Milan è determinato a tentare un nuovo assalto per assicurarsi il 23enne messicano (con passaporto italiano) con grande apertura da parte del giocatore stesso che desidera testarsi in Serie A coi colori rossoneri.

Leggi l’articolo completo Milan, Pavlovic ed Emerson Royal per arrivare alla punta, ecco chi, su Notizie Milan.