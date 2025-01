Milan: Pavlovic e Royal in rifinitura. Occhio a Pulisic. Le ultimissime da Milanello

La seduta mattutina di rifinitura a Milanello porta con sé presenze ed assenze significative. Vediamo le ultimissime dal centro di allenamento rossonero.

Il Milan è impegnato nella seduta di rifinitura a Milanello in vista dell’importante incontro di Champions League contro il Girona, previsto per domani a San Siro.

La squadra sta preparando con attenzione l’incontro valido per la settima giornata del torneo, con calcio d’inizio fissato alle 21. Tra i protagonisti dell’allenamento ci sono anche Emerson Royal e Strahinja Pavlovic, nonostante le numerose voci di mercato che li riguardano in questi giorni.

Sul mercato

Emerson Royal, terzino brasiliano, è da ieri nel mirino di club come Galatasaray e Fulham, che avrebbero intenzione di rinforzare la propria difesa con il suo acquisto. Tuttavia, il giocatore sta continuando a lavorare con il gruppo senza mostrare segni di distrazione, confermando la sua professionalità nonostante le speculazioni sul suo futuro. Allo stesso modo, Strahinja Pavlovic è al centro dell’attenzione del Fenerbahçe, che sta facendo pressioni per ottenere il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il difensore serbo sarà titolare domani, complice l’assenza di Thiaw infortunato e Tomori squalificato.

Il discorso

Prima dell’allenamento, Sergio Conceiçao ha riunito tutta la squadra per un breve discorso motivazionale, preparando i suoi giocatori alla sfida di domani. Con il focus sulla Champions League, il Milan sta cercando di mantenere alta la concentrazione, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alle voci di mercato. Io match di domani è fondamentale con i rossoneri chiamati a tentare l’ impresa della qualificazione diretta agli ottavi di Champions venendo già da ben quattro vittorie consecutive nella massima competizione continentale.

Pulisic e gli altri

Nel frattempo, altri giocatori non sono stati convocati per l’allenamento di rifinitura. Christian Pulisic sta continuando a recuperare da un affaticamento muscolare subito la scorsa settimana contro il Como, mentre Samuel Chukwueze non è ancora pronto a causa di un infortunio subito contro la Roma il 29 dicembre. L’ americano in particolare è il grande dubbio della vigilia con la decisione che verrà presa nella rifinitura pomeridiana. Assente anche Ruben Loftus-Cheek, ma ci sono Alvaro Morata e Noah Okafor.

Leggi l’articolo completo Milan: Pavlovic e Royal in rifinitura. Occhio a Pulisic. Le ultimissime da Milanello, su Notizie Milan.