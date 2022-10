Traguardo importante quello raggiunto oggi da Ante Rebic in Milan-Monza.

L’esterno ha infatti raggiunto le 100 presenze in rossonero.

100 games for us. That’s no mean feat

volte Ante rossonero

#SempreMilan pic.twitter.com/JmgSFPxvLS

— AC Milan (@acmilan) October 22, 2022