Bern Reichart, nuovo CEO di A22 e della Superlega, ha fatto il punto della situazione sulla nuova competizione

Bernd Reichart, nuovo CEO della Superlega, è stato intervistato dal Foglio Sportivo.

LE PAROLE – «D’ora in avanti metteremo il dialogo al centro del dibattito: la comunità del pallone deve essere onestamente disponibile a capire come migliorare ciò che non funziona. Senza più diktat. I feedback dopo l’annuncio di A22 sulle nuove fasi del progetto? Molto incoraggianti: da parte di club e giocatori, ma anche la UEFA stessa ha risposto positivamente alla lettera che le abbiamo mandato».

