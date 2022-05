Si infittiscono le voci che vedono l’attaccante del Liverpool Divock Origi in procinto di passare al Milan.

Dall’Inghilterra sono piuttosto sicuri: Divock Origi arriverà al Milan a parametro zero. L’attaccante belga del Liverpool firmerà un contratto triennale per uno stipendio intorno ai 3 milioni annui, lo riporta il Guardian.

Jurgen Klopp

Il centravanti darà ulteriore respiro ad un attacco che quest’anno, nonostante il primo posto in classifica, non ha fatto faville e che è popolato da Ibrahimovic e Giroud che non sono più giovanissimi. Origi non è stato praticamente mai titolare con continuità nella squadra di Klopp anche se ha scritto pagine importanti di storia, come quando segnò una doppietta contro il Barcellona nella semifinale di Champions League.

