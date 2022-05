La Lazio è già molto attiva sul mercato essendo molto vicina a concretizzare due colpi, ora però si cerca un estremo difensore.

Ieri è arrivata la notizia dell’addio di Thomas Strakosha: il portiere della Lazio non ha rinnovato il contratto in scadenza e si è accordato col Fulham con cui ha firmato un quadriennale. I biancocelesti non erano impreparati ovviamente tanto che l’obiettivo numero uno è già stato individuato.

Maurizio Sarri

Si tratta, secondo il Corriere dello Sport, di Marco Carnesecchi dell’Atalanta; questi ha giocato in prestito alla Cemonese in questa stagione conquistando una promozione in Serie A. I bergamaschi lo valutano 15 milioni mentre Lotito e soci offrono 9 più bonus. In altri reparti i biancocelesti sono molto vicini a Marcos Antonio e Matias Vecino.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG