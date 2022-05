Il portiere del Napoli David Ospina ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non si riesce a trovare l’accordo per il rinnovo.

Il Napoli vuole risolvere la grana David Ospina e deve farlo alla svelta perché il vincolo che lo lega al club azzurro scade il mese prossimo.

Alex Meret

Il Corriere dello Sport riporta che si è tenuto qualche giorno fa un summit a Castel Volturno tra la dirigenza al completo e i rappresentanti del colombiano; l’incontro ha portato ad un nulla di fatto, la distanza tra la parti per ora è importante. Sull’estremo difensore si è fatto vivo il Real Madrid di Carlo Ancelotti che lo vorrebbe come vice di Courtois; osserva la situazione anche Alex Meret che rinnoverebbe col Napoli a patto di non alternarsi con altri portieri.

