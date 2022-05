È in bilico e alquanto incerto al momento il futuro dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata; la punta per ora è dell’Atletico Madrid.

In Spagna si fa un gran parlare della prossima squadra di Alvaro Morata: l’attaccante ha concluso il prestito biennale alla Juventus e ora come ora tornerà all’Atletico Madrid. I bianconeri possono riscattarlo per 35 milioni ma a quel prezzo non se ne parla.

Diego Simeone

I Colchoneros fanno trapelare di poter abbassare anche molto il costo del riscatto ma il club italiano non ha dato ancora risposta. Secondo Sport il Barcellona è sempre molto interessato a lui, specie dopo il fallimento della trattativa per Erling Haaland. La squadra di Xavi però sembra voler prima focalizzarsi su Robert Lewandowski anche se liberarlo dal Bayern Monaco non sarà affatto semplice. Una permanenza di Morata alla corte di Simeone non è da escludere a priori.

