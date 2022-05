Inter e Milan oltre a scontrarsi in campionato stanno seguendo Carlos Alcaraz del Racing di Avellaneda.

Carlos Alcaraz è un trequartista diciannovenne che si sta mettendo in mostra nel Racing di Avellaneda in Argentina; la squadra che ha lanciato tra gli altri Rodrigo De Paul e Lautaro Martinez, per intenderci.

È alto 183 centimetri e finora in stagione vanta un bottino di 5 goal e 2 assist in 18 partite; ha un contratto molto lungo che scade a dicembre 2026 ma anche un clausola rescissoria intorno ai 25 milioni. Può disimpegnarsi bene anche qualche metro più dietro e quindi essere utilizzato come mezzala; lo stanno seguendo attentamente Inter, Milan e Tottenham. I nerazzurri hanno ottimi rapporti coi dirigenti del club argentino, per ora il prezzo è contenuto e forse si può anche risparmiare qualche milione sulla clausola.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG