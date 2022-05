L’attaccante del PSG, Kylian Mbappé può seriamente rinnovare a cifre sbalorditive, il Real Madrid può saltare.

Secondo Eurosport, il portale afferma che il club parigino è pronto ad una proposta pazzesca, Kylian Mbappé è clamorosamente vicino al rinnovo con una offerta di oltre 100 milioni a stagione e 300 milioni di euro alla firma del rinnovo con il Paris Saint Germain. L’attaccante francese classe 1998, è diviso dalla scelta di restare o accettare il Real Madrid.

Kylian Mbappe

Queste le parole della madre del francese: “Abbiamo un’offerta del Real Madrid e una del PSG per rinnovare il contratto, per Kylian è arrivato il momento di decidere. Le due proposte si equivalgono a livello economico, non ci sono grandi differenze, ma stiamo aspettando che Mbappé faccia la sua scelta. Non sono in corso altre trattative“. Il calciatore francese a quanto pare si appresta a firmare il faraonico rinnovo con il PSG. Vedremo come andrà a finire con il classe 1998.

