Il Milan accelera per Pavlovic. Di Marzio ha svelato che ir rossoneri hanno contattato gli agenti del calciatore per trovare l’intesa.

Nella consueta atmosfera di fervente attività che caratterizza il periodo estivo del calciomercato, gli appassionati e gli addetti ai lavori puntano i loro riflettori sul Milan, squadra che, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, potrebbe presto annunciare un’importante mossa difensiva. Durante l’ultimo appuntamento di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, il rinomato giornalista ed esperto di calciomercato ha gettato luce sui movimenti di mercato dei rossoneri, con particolare focus sulla figura di Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo, che il Milan sembra avere nel mirino.

Strategie e trattative

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan sta attivamente lavorando per portare Strahinja Pavlovic in rosso e nero. Il club, infatti, si trova attualmente in trattative con l’entourage del giocatore, un passo essenziale per raggiungere un’intesa che permetta di avviare le trattative ufficiali con il Salisburgo. La strategia del Milan mira a consolidare un accordo con il difensore prima di affrontare la compagine austriaca in una trattativa che promette di essere decisiva.

Geoffrey Moncada

Pavlovic nel mirino

Strahinja Pavlovic rappresenta quindi un obiettivo concreto per il Milan, che vede nel difensore del Salisburgo una pedina potenzialmente decisiva per il rafforzamento della propria retroguardia. Ricercato per le sue qualità difensive, Pavlovic si configura come una figura su cui il Milan sembra voler investire con decisione, mettendo in campo una strategia mirata per assicurarsi le prestazioni del giocatore nella prossima stagione.

Il mercato milanista in fermento

Oltre all’interesse per Pavlovic, il mercato del Milan si dimostra particolarmente vivace in questo periodo, con i rossoneri alla ricerca di rinforzi capaci di elevare ulteriormente il livello della squadra. Tra i vari nomi accostati al Milan c’è anche quello di Alvaro Morata, con la trattativa che sembra avvicinarsi a una conclusione, delineando quella che potrebbe essere una finestra di mercato molto proficua per i meneghini. Le mosse del Milan, dunque, sono osservate con grande attenzione, in attesa di scoprire quali altri talenti potranno impreziosire la rosa a disposizione di Stefano Pioli per la stagione a venire.

L’interesse per Strahinja Pavlovic, quindi, non fa altro che confermare la volontà del Milan di continuare a investire sulla qualità e sulla solidità difensiva, con l’obiettivo di presentarsi alla prossima stagione ancora più competitivi, sia in ambito nazionale che europeo. Resta da vedere come evolveranno le trattative e quale impatto avranno i nuovi acquisti sulle dinamiche di squadra, ma una cosa appare certa: il Milan è pronto a fare la sua mossa sul mercato.

