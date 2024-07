Il Milan ha il sì di Morata e avrebbe in programma di chiudere l’affare settimana prossima. Ecco quando lo spagnolo farà le visite mediche.

L’atmosfera del calciomercato estivo è sempre densa di voci e trattative, ma alcune di queste cominciano a prendere una forma più chiara e concreta. È il caso dell’interesse del Milan per Alvaro Morata, attaccante spagnolo attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid. Gli aggiornamenti recenti suggeriscono infatti che Morata potrebbe presto indossare la maglia rossonera, con la trattativa che sembra avviarsi verso una conclusione positiva. Dopo le sue esperienze precedenti, tra cui quella alla Juventus, Morata si profila come la prima scelta del Milan per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Settimana decisiva per Morata al Milan

La trattativa tra il Milan e Alvaro Morata sembra essere entrata nella sua fase cruciale. Le informazioni raccolte indicano che il Milan è pronto a proporre all’attaccante spagnolo un contratto della durata di quattro anni, con un ingaggio annuale da 5,5 milioni di euro. Le parti, dunque, sembrano avvicinarsi a un accordo definitivo, tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, già nella prossima settimana Morata potrebbe essere a Milano per svolgere le visite mediche necessarie prima della firma. Le giornate di martedì e mercoledì sono indicate come quelle potenzialmente dedicate agli accertamenti, proprio prima che Morata parta per le sue vacanze estive.

Alvaro Morata

Interesse della Roma e concorrenza dell’Atletico Madrid

Nonostante le insistenze del Milan, nelle ultime ore era circolata la voce di un possibile interessamento da parte della Roma per Morata. Tuttavia, sembra che nella mente dell’attaccante ci siano solo due destinazioni possibili: rimanere all’Atletico Madrid o accettare la proposta del Milan. Dal canto suo, l’Atletico Madrid parrebbe aver già iniziato a guardarsi attorno per trovare un degno sostituto di Morata, con i nomi di Kolo Muani del Paris Saint-Germain e Artem Dovbyk del Girona che emergono come candidati principali.

La svolta Milanese per Morata

L’eventuale approdo di Alvaro Morata al Milan potrebbe segnare una svolta sia per la carriera dell’attaccante spagnolo sia per le ambizioni offensive della squadra rossonera. Concluso l’Europeo, sembrano allinearsi tutte le condizioni perché il trasferimento diventi realtà, inaugurando una nuova fase nella strategia di mercato del club milanese. Il Milan, se tutto procederà come previsto, potrebbe quindi annunciare a breve l’arrivo di una delle sue prime grandi mosse in vista della stagione calcistica 2023/2024, offrendo a Stefano Pioli un’opzione in più e di qualità per l’attacco.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG