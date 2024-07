Alessandro Schiavone, intervistato in esclusiva da PianetaMilan.it, ha profetizzato il ritorno in rossonero di Sandro Tonali.

Adriano Galliani per descrivere, o meglio dire anticipare, alcuni grandi ritorni al Milan amava parafrasare il testo della nota canzone di Antonello Venditti che, in ‘Amici mai’, cantava: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ”. A volte è successo, altre volte no. Alcuni ritorni sono stati fortunati, altri meno, ma le emozioni scaturite dal ritorno di un figliol prodigo sono sempre totali, al limite del paralizzante. Sandro Tonali, esattamente un anno fa, lasciava il Milan sposando il progetto del Newcastle, gettando nello sconforto la parte più romantica della tifoseria di fede rossonera. Questo perché in lui tanti rivedevano, riassaporavano, le caratteristiche ideali del concetto di ‘milanismo’ che, soprattutto negli ultimi anni, appariva smarrito nel libro dei ricordi. Intervistato in esclusiva da PianetaMilan.it, Alessandro Schiavone ha profetizzato un clamoroso ritorno al Milan di Sandro Tonali. Di seguito il passaggio in cui evidenzia il proprio pensiero sull’ex rossonero.

Tonali torna al Milan

Possibile un ritorno del figliol prodigo Tonali al Milan? “Tonali al Milan ci tornerà. Ma non adesso e non nei prossimi anni. Il club di St James’ Park su di lui ha investito tanti soldi e dopo la squalifica per calcioscommesse club, società, allenatore e compagni lo stanno aspettando a braccia aperte. Non l’hanno mai abbandonato nei momenti difficili e Sandro questo non l’ha dimenticato. Tornerà fra qualche anno, a 27-28 anni, in stile Ricardo Kaká, Andriy Shevchenko, Kevin-Prince Boateng, Ruud Gullit …”.

Db Roma 24/04/2022 – campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Sandro Tonali

Chissà mai…

Fantamercato dicono quelli bravi, sogni invece per i più romantici o più semplicemente utopia per i cinici. Difficile dire, sapere oggi se davvero Tonali tornerà al Milan ma è facile immaginare che nessun tifoso di questi fantastici colori abbia dimenticato la corsa verso il settore ospite dell’Olimpico di Sandro il 24/04/2022 dopo aver segnato il gol vittoria, in rimonta, contro la Lazio che cucì sul petto rossonero uno degli scudetti più bella della storia.

