Alessandro Buongiorno, obiettivo di mercato del Milan, sarebbe il primo nome che Antonio Conte ha chiesto a ADL al Napoli.

Il nome di Antonio Conte è stato a lungo accostato al Milan per prendere il posto di Stefano Pioli. L’ex ct della Nazionale ha accesso per settimane l’immaginazione dei tifosi rossoneri che ne sognavano l’arrivo a Milanello. Stando invece alle ultime indiscrezioni, Conte è sempre più vicino a vestirsi d’azzurro, accettando il ricco contratto proposto dal patron Aurelio De Laurentiis. Non solo, il prossimo allenatore del Napoli potrebbe soffiare al Milan uno dei suoi obiettivi di mercato per la difesa.

Alessandro Buongiorno

Conte vuole Buongiorno al Napoli

Qualcuno direbbe: oltre il danno anche la beffa. Il nome di Antonio Conte era il più richiesto dai tifosi del Milan che vedevano in lui l’unico allenatore in grado di spezzare l’egemonia dell’Inter e riportare lo scudetto nella Milano rossonera. Le scelte della società si sono invece orientate verso altri lidi, scegliendo Paulo Fonseca. L’ex ct della Nazionale, prossimo a vestire l’azzurro, potrebbe ora soffiare al Milan uno dei suoi principali obiettivi di mercato: Alessandro Buongiorno. A riferirlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira. Il giornalista, tramite un posto sul proprio profilo X, dichiara che “il vice capitano del Torino Alessandro Buongiorno è l’obiettivo principale di Antonio Conte come nuovo difensore centrale”. Oltre al gradimento, aggiunge inoltre che “il Napoli ha aperto le trattative di calciomercato con i suoi agenti. Cairo (presidente del Torino n.d.r.) chiede 40 milioni di euro per venderlo”.

#Torino’s vice captain Alessandro #Buongiorno is Antonio #Conte’s main target as new centre-back. #Napoli have opened talks with his agents. Cairo asks €40M to sell him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2024

Conte rovina i piani del Milan?

Antonio Conte rischia seriamente di complicare i piani mercato del Milan che, secondo numerose indiscrezioni, aveva posto in cima ai proprio desideri il centrale del Torino. La concorrenza del Napoli, e in particolare quella dell’allenatore salentino, potrebbe costituire la chiave di volta della trattativa e la preferenza del giocatore a sposare il progetto degli azzurri.

