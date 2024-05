La Gazzetta dello Sport ha svelato che Theo potrebbe, in caso di offerte molto importanti, essere il sacrificato del Milan nel prossimo mercato.

Finito il campionato, inizia il mercato. In casa Milan sono tanti i nodi da sciogliere, le situazioni da definire, a partire dai rinnovi di due big della rosa: Theo e Maignan. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondite le vicende legate ai due francesi, svelando quelli che potrebbero essere gli scenari del prossimo mercato e le scelte del Club a riguardo.

Mike Maignan

Theo il sacrificabile

La rosea precisa innanzitutto che il Milan non necessita di vendere per fare mercato, potendo contare su una solida base economica. Resta però viva la possibilità per i tifosi di veder partire uno dei loro beniamini. Se fino a qualche giorno fa era possibile immaginare si potesse trattare di Maignan, oggi le cose sembrano essere cambiate. La rosea infatti scrive che potrebbe essere Theo il “grande sacrificato” estivo, ripercorrendo le orme di Tonali. Appunto Tonali, perché la Gazzetta dello Sport evidenzia che solo dinanzi a offerte da capogiro il terzino rossonero potrebbe salutare il Milan. Sulle sue tracce ci sarebbe il Bayern Monaco, interessato a lui anche in funzione della possibile partenza di Alphonso Davies verso Madrid, sponda Blancos.

Maignan: rinnovo più vicino

La rosea riferisce siano già in atto contatti fitti tra le parti per trovare un accordo e proseguire così insieme. E’ evidente che il Milan dovrà fare uno sforzo significativo alla voce stipendio, così da avere valide argomentazioni per respingere ogni tipo di assalto che potrà arrivare per il portiere francese rossonero. Il Club lo valuta 70 milioni, ragion per cui lo stipendio dovrà uniformarsi a tale valutazione.

