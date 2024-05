Paulo Fonseca potrebbe portare in rossonero il terzino del Lilla Tiago Santos. Il rapporto tra i due favorirebbe la trattativa.

Il Milan è ormai nelle mani di Paulo Fonseca. Manca solo l’ufficialità ma l’erede di Pioli è ormai scelto e confermato. Il Club di Via Aldo Rossi può dunque iniziare a pianificare il mercato per plasmarlo al meglio alle volontà del tecnico portoghese. In tal senso La Gazzetta dello Sport scrive che l’arrivo di Fonseca al Milan potrebbe favorire l’arrivo, sempre dal Lilla, di Tiago Santos. Il terzino, nell’ultimo anno, è stato appunto uno dei giocatori allenati da Fonseca.

Fonseca e Tiago Santos insieme al Milan?

Il mercato del Milan potrebbe orientarsi verso la Francia, Lilla nello specifico, e parlare portoghese. Definito ormai Fonseca come nuove tecnico, la squadra mercato rossonera potrebbe decidere di puntare su Tiago Santos come terzino destro da affiancare a Calabria. I due hanno lavorato insieme al Lilla e, sotto la gestione di Fonseca, il valore del giocatore portoghese è raddoppiato. La rosea evidenzia che il Milan avrebbe posto in cima ai propri desideri nel ruolo Emerson Royal del Tottenham ma Tiago Santos potrebbe rivelarsi un’alternativa molto interessante. Sia perché conosciuto e già allenato dal tecnico, sia per il costo non proibitivo del cartellino che, verosimilmente, si potrebbe aggirare intorno ai 10-12 milioni.

Il profilo

Tiago Santos è un classe 2002 che ha mosso i suoi primi passi da professionista nello Sporting Lisbona, proprio come Rafa Leao. E’ arrivato al Lilla solo un anno fa per poco più di 6 milioni e, dopo solo una stagione con Fonseca, il suo valore è già raddoppiato. Qualora arrivasse al Milan si giocherebbe il posto con Calabria, con cui sono tra l’altro in corso trattative in merito al rinnovo contrattuale. E’ un terzino che predilige la fase offensiva a quella difensiva, risultando molto abile e rapido nello stretto, nel dribbling e nel recupero palla in zona offensiva. La fase difensiva non è delle migliori, fatica infatti molto anche per via dei 175 cm di altezza che lo sfavoriscono nel gioco aereo.

