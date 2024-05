Il Milan potrebbe iscriversi alla corsa a Federico Chiesa che potrebbe essere il sacrificato della Juve nel prossimo mercato.

Il Milan, forte della scelta del nuovo tecnico, inizia a programmare il mercato. La squadra mercato rossonera ha ben chiari i ruoli dove occorre intervenire e aggiungere qualità a una rosa che vedrà le perdite di Kjaer e Giroud. Il mercato però offre spesso anche delle opportunità, a volte delle suggestioni che il tempo poi può tramutare in realtà. Una di queste si chiama Federico Chiesa, possibile partente da casa Juventus.

Paulo Fonseca

Chiesa: il sacrificato bianconero

La Juventus si avvia ad aprire un nuovo ciclo con Thiago Motta che, verosimilmente, potrebbe dare avvio ad una vera e propria rivoluzione. Tuttosport, giornale molto vicino alle sorti bianconere, ha avanzato l’ipotesi che Federico Chiesa possa essere il “sacrificato” scelto da Giuntoli per finanziare il mercato in entrata. Il contratto del giocatore della Nazionale inoltre scade nel 2025 e, al momento, non arrivano notizie di un possibile accordo tra le parti per proseguire insieme. Questi fattori alimentano le voci di mercato sull’ala bianconera, sulla quale si sarebbero mosse Roma, Bayern Monaco e Liverpool. Oltre a queste, riporta tuttomercatoweb.com, si sarebbe aggiunto anche il Milan.

Chiesa Piace a Fonseca

Il Milan in realtà è coperto sulle fasce, potendo contare su Leao, Pulisic, Okafor e Chukwueze. Ovvio che a un giocatore come Chiesa è difficile dire no senza nemmeno pensaci. Il suo possibile addio alla Juve apre scenari clamorosi e il Milan vorrebbe capire i margini di trattativa con i bianconeri anche perché il giocatore piace e non poco a Fonseca. La concorrenza è alta, così come i costi di cartellino e stipendio, ma il Milan sembra poter essere interessato per regalare al nuovo tecnico un giocatore a lui gradito.

