Il Milan ha sciolto ogni riserva in merito al nuovo tecnico eppure il clima non accenna a distendersi nel mondo rossonero. Il profilo scelto dalla società non convince e non fa sognare una piazza che vorrebbe da subito strappare lo scettro ai dirimpettai nerazzurri. Il profilo richiesto a gran voce era Antonio Conte, visto come garanzia assoluta di successo e fame di vittorie. Paolo Paganini, esperto di calciomercato, ha svelato ai microfoni della ‘Rai’, nella trasmissione ’90° Minuto’, alcuni retroscena in merito alla scelta del nuovo tecnico rossonero.

Conte al Milan. tutto fatto grazie a Ibra

L’esperto di mercato analizzando la scelta operata dal Milan in merito al nuovo allenatore, si è posto l’interrogativo di chi realmente comandi in quel di Via Aldo Rossi. Afferma infatti che “Cardinale aveva investito Ibrahimovic che aveva avuto un contatto a gennaio con Conte e sembrava tutto fatto. Poi è cambiata la strategia ma manca la chiarezza che c’era quando Maldini e Massara erano dirigenti. Adesso c’è Fonseca ma non è che si va a migliorare dopo Pioli”.

E Massimiliano Allegri?

Altro nome circolato in orbita Milan per il dopo Pioli era quello di Massimiliano Allegri, per un clamoroso ritorno in rossonero. A tal proposito Paganini ha affermato che “Allegri secondo me sta fermo e aspetta un’offerta importante. C’era stato una sorta di contatto col Milan ma quella dei rossoneri è una situazione particolare”.

