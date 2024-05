Arrigo Sacchi critica apertamente la scelta del Milan di puntare su Paulo Fonseca, preferendo al portoghese altri profili, magari italiani.

La scelta di Fonseca non piace proprio a nessuno. Il portoghese non convince affatto la piazza che avrebbero voluto un tecnico dal blasone più importante e più affermato, non convince nemmeno gli addetti ai lavori. Tra questi figura Arrigo Sacchi che, ai microfoni de La Gazzetta della Sport, ha espresso molti dubbi in merito alla scelta operata dal Milan.

Paulo Fonseca

Sacchi: “Mi aspettavo di più”

Arrigo Sacchi non nasconde il disappunto in merito alla scelta di Fonseca come nuovo tecnico del Milan. Il Profeta di Fusignano ha esordito affermando: “Mi aspettavo un nome più importante“. Prosegue l’intervista rimarcando quella che era la sua speranza: che “i dirigenti scegliessero un allenatore di casa nostra. Il Milan ha bisogno di uno stratega, di un tecnico che sappia dare un gioco alla squadra e che attraverso il gioco valorizzi il materiale umano a disposizione”.

Le proposte di Sacchi

Arrigo Sacchi non si limita a criticare la scelta dalla dirigenza rossonera ma, al contempo, suggerisce i profili che – a suo dire – avrebbero fatto bene al Milan. Afferma infatti che “ci sono ottimi allenatori che avrebbero fatto al caso dei rossoneri. Penso a De Zerbi, a Sarri, a Gasperini, a Italiano, a Motta che non è italiano ma è come se lo fosse… Quelli che ho appena nominato conoscono la A, conoscono le dinamiche del nostro calcio, hanno idee e lo hanno dimostrato”. Conclude sottolineando che “Fonseca è tutto da scoprire. I tifosi del Milan sono stati abituati bene nel corso degli anni. Sono passionali e competenti. Mi aspetto che Fonseca proponga un calcio emozionante. Per farlo avrà bisogno di persone affidabili, di giocatori generosi”.

