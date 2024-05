Ivan Zazzaroni è scettico che il Milan possa fare bene con Fonseca e Guirassy, obiettivo rossonero per l’attacco. Ha indicato poi i profili per vincere il campionato.

La scelta di Fonseca non piace proprio a nessuno. Il portoghese non convince affatto la piazza che avrebbe voluto un tecnico dal blasone più importante e più affermato, non convince nemmeno gli addetti ai lavori. Tra questi figura Ivan Zazzaroni che, ospite di Pressing su Italia Uno, ha espresso molti dubbi in merito alla scelta operata dal Milan, ipotizzando anche il piazzamento che avrà la squadra nel prossimo campionato.

Paulo Fonseca

Il Milan arriva sesto

Ivan Zazzaroni è noto per non aver doti diplomatiche, non si è smentito quando è stato interpellato sulle vicende di casa Milan. Il giornalista e direttore de Il Corriere dello Sport ha affermato che qualora il Milan prendesse davvero “Fonseca, Guirassy e Fofana è probabile che arrivino sesti. Guirassy non è un grande attaccante e ha 28 anni. Giroud è stato ed è ancora un grande attaccante. Fonseca per quel che abbiamo visto a Roma e al Lille è un bravo allenatore, ma serve di più”.

Milan da scudetto se…

Dopo la critica senza appello, Zazzaroni evidenzia che per migliorare il Milan e condurlo allo scudetto non servirebbe moltissimo. Ha affermato infatti che un allenatore importante gli avrebbe confidato che “con Ederson, un buon centravanti e Rabiot il Milan vincerebbe lo scudetto“. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ogni discorso in tal senso al momento è decisamente prematuro. Occorre avere fiducia in questo Club che, numeri alla mano, ha sempre investito cifre importanti sul mercato e la bontà dell’ultimo mercato è una prova incontrovertibile.

L’articolo Milan, Zazzaroni: “Fonseca, Guirassy e Fofana Da sesto posto! Per lo scudetto serve…” proviene da Notizie Milan.

