Gianni Visnadi ha bocciato senza appello la scelta di Fonseca per il dopo Pioli e si pone la domanda su quale sia il ruolo di Ibra.

La scelta di Fonseca non piace proprio a nessuno. Il portoghese non convince affatto la piazza che avrebbero voluto un tecnico dal blasone più importante e più affermato, non convince nemmeno gli addetti ai lavori. Tra questi figura Gianni Visnadi che, in un lungo ed interessante editoriale sulle colonne di ‘calciomercato.com’ , ha espresso molti dubbi in merito alla scelta operata dal Milan e al ruolo di Ibrahimovic.

Paulo Fonseca

Fonseca Un mistero

Gianni Visnadi si domanda “perché RedBird non abbia voluto Antonio Conte”, affermando che “è talmente ovvio che non serve ricordarlo, perché abbia scelto Paulo Fonseca è sinceramente un mistero, ma più grande ancora è il disinteresse per un allenatore italiano”. Questo perché “di liberi e disponibili e meno stressanti di Conte ce n’erano parecchi e anche bravi: Sarri, De Zerbi, Italiano. Anche la corte a Gasperini l’ha fatta il Napoli, non il Milan. Nessuna colpa per non avere cercato Thiago Motta: la Juventus s’è mossa in largo anticipo, quando RedBird ancora pensava di poter confermare Pioli, l’alibi perfetto”.

Ibra Invisibile

“Pare che dietro la scelta Fonseca ci sia anche l’avallo di Ibra, invisibile advisor della proprietà, senza incarichi ufficiali nel Milan. Lo aspetta il lavoro più difficile, in un club dove gli uomini di calcio continuano a essere pochi. Toccherà a lui difendere Fonseca, farlo più forte, proteggerlo alle prime difficoltà, che sempre ci sono, in ogni rapporto tecnico. Se invece la scelta Fonseca fosse passata sopra la testa di Ibra, le cose potrebbero mettersi molto male fin dall’inizio. E peraltro resterebbe da capire quale sarebbe il suo ruolo, se nemmeno sceglie l’allenatore, in una società in cui l’amministratore delegato è Giorgio Furani, già portfolio manager di Elliott, zero trascorsi nel calcio, fatta salva la tribuna da spettatore”.

