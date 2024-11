Il Milan ieri sera, oltre a subire due reti dai modesti slovacchi, ha concesso delle infilate centrali con l’uomo davanti a Maignan in due nette occasioni come mentre Fonseca chiede miglioramenti.

Nell’ultima partita di Champions, il Milan ha riscoperto la propria pericolosità offensiva segnando tre gol, ma le sue vulnerabilità in difesa sono state altrettanto evidenti, con due gol subiti ed altre situazioni in cui la fase difensiva è stata inaccettabile.

Un risultato quello di ieri a Bratislava che, se da un lato da la terza vittoria consecutiva in Champions, dall’altro preoccupa l’allenatore Fonseca che a fine novembre ancora non ha trovato un rimedio alla situazione.

Soddisfazione e preoccupazione

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, esprime soddisfazione per la capacità offensiva messa in campo dalla squadra che ha segnato almeno tre gol in tre partite consecutive di Champions, un traguardo che mancava dal 1989. Tuttavia, la sua attenzione è catturata dai problemi in fase difensiva che hanno portato il totale dei gol incassati in stagione a salire a ben 22. Fonseca, da ex difensore centrale, si dice particolarmente toccato da queste difficoltà, evidenziando errori nella marcatura preventiva e nelle decisioni tattiche durante gli attacchi avversari.

I problemi mai risolti

Il primo gol, nato addirittura da un calcio d’angolo a favore del Milan, è stato subito a causa di una marcatura preventiva errata che ha lasciato una prateria allo Slovan per trovarsi davanti a Mike Maignan mentre la gran bella seconda rete di Marcelli è seguita peró ad un fallo netto non fischiato a favore del Milan. Paulo Fonseca sottolinea la necessità di migliorare sia in termini di compattezza che di lettura delle situazioni di gioco. Lavorare sugli aspetti difensivi è da mesi la priorità per il tecnico che ammette di dedicarvi più tempo che in qualsiasi altro momento della sua carriera senza però al momento trovare vere e decisive soluzioni.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Le prospettive ed il morale della squadra

Nonostante le criticità difensive, Fonseca guarda al futuro con ottimismo, credendo fermamente nel potenziale e nella crescita della sua squadra. Il percorso in Champions incoraggia questo spirito positivo, permettendo al Milan di salire in classifica. La sfida ora è consolidare le prestazioni difensive senza intaccare troppo le soluzioni offensive, aspetto su cui Fonseca ed il suo staff stanno lavorando intensamente da veramente tanto tempo.

