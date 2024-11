I voti della rosea ai rossoneri usciti vittoriosi, senza ancora riuscire però ancora a convincere, dalla trasferta slovacca di ieri sera in Champions League.

Milan 6,5

Vittoria pesante. La fase difensiva non convince e anche il gioco non è spettacolare, ma i tre punti sono di platino.

Maignan 6

Serata con zero parate e due reti subite senza colpe. Si limita a qualche uscita e all’ordinaria amministrazione.

Calabria 5,5

Al posto dell’acciaccato Emerson Royal, indossa la fascia da capitano e qualche cross lo piazza. Peccato che sbagli a uscire troppo alto in pressione nell’azione dell’1-1. Altre sbavature.

Tomori 6

Una chiusura provvidenziale e in generale una gara discreta in impostazione, con 96 passaggi completati e solo 5 sbagliati. Non esce in tempo su Marcelli.

Pavlovic 6,5

Il gol negato con una perfetta scivolata a Strelec vale quanto una rete segnata. Recupera 11 palloni e si batte. Una sola distrazione in anticipo.

team image

Theo Hernandez 6

Primo tempo di spinta, secondo più di controllo. Qualche accelerazione e una punizione a lato. Non è ancora il Theo a cinque stelle del passato, ma fa un passo in avanti.

Fofana 7

Il tracciante con cui innesca il 2-1 di Leao è da applausi. Aggiunge una prestazione di spessore. In questo momento in mezzo al campo è insostituibile.

team image

Reijnders 6

Stavolta non brilla nell’ultima scelta anche se dà equilibrio e partecipa alla manovra. Sull’1-1 ha qualche responsabilità pure lui.

team image

Chukwueze 6

Tanto impegno e molte iniziative. Riceve largo a destra e si accentra per il cross o la conclusione. Vivo anche se con troppe palle perse (19).

Pulisic 6,5

Torna titolare e fa il trequartista. Segna il gol numero undici della sua stagione e dà sempre l’impressione di essere pericoloso.

Il peggiore

Okafor 5

Parte titolare e cerca l’uno contro uno senza riuscire a sfondare. Qualche dribbling riuscito senza però azzeccare la giocata decisiva.

Tammy Abraham

Abraham 7

Il primo tempo si vede solo per l’assist dell’1-0, per il resto viene spesso anticipato e non ha guizzi in area. Il velo sul 2-1 e la rete del 3-1 lo fanno essere protagonista della ripresa.

Il migliore

Leao 7,5

Entra all’intervallo e decide la gara con la rete del 2-1: è questo il Leao che i tifosi rossoneri vogliono. La cura Fonseca ha fatto effetto.

team image

Camarda s.v.

Musah 6

Un quarto d’ora più recupero nel quale si fa sentire. Non si tira indietro, lotta e rincorre tutti.

Loftus-Cheek 6

Entra per controllare il ritmo e dare spessore alla mediana. La sua esperienza fa comodo nel finale che diventa infuocato dopo il 3-2.

Emerson Royal 6

Porta il suo mattone nonostante non sia al top. Una chiusura importante e qualche corsa sulla destra.

Fonseca 6,5

Terzo successo di fila in Champions, tutti con tre gol segnati. Gli ottavi sono a portata di mano. La squadra però deve crescere come equilibrio.

Leggi l’articolo completo Slovan Bratislava-Milan 2-3, le pagelle della Gazzetta dello Sport, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG