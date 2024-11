Il Milan pare abbia messo nel mirino il bianconero per il prossimo mercato estivo. Svelata la strategia del Club per chiudere il colpo.

In un panorama calcistico in continua evoluzione, la strategia di mercato rappresenta un tassello fondamentale per il successo di una squadra. Nel caso del Milan, la ricerca di un terzino sinistro si inserisce in questo contesto come una necessità impellente, per colmare una lacuna evidenziata nei recenti mesi di competizione.

Le mosse della dirigenza rossonera sembrano orientate verso una soluzione che possa garantire una rosa di scelta maggiore a Fonseca, puntando su un profilo che abbia qualità e attitudini da grande squadra, in tal senso il bianconero potrebbe essere il colpo perfetto.

Alla ricerca della soluzione ideale

Nonostante un mercato estivo che ha lasciato l’amaro in bocca per alcuni aspetti, il Milan non ha cessato di guardarsi intorno alla ricerca di altri validi profili per rinforzare la rosa. Proprio ieri Ibra parlava di un confronto continuo con Fonseca alla ricerca della migliore soluzione possibile sul mercato di gennaio, qualora sia ritenuta necessaria per dare nuovo slancio alla squadra. I nomi non mancano, anzi, e nelle ultime ore è emerso un profilo che potrebbe davvero essere ideale per i criteri ricercati dal Club e dal mister. Un profilo d’alta qualità che possa imprimere da subito il proprio marchio all’interno della rosa rossonera.

Novità sul fronte mercato

Con lo sguardo rivolto alla finestra di mercato di gennaio 2025, emergono candidature interessanti per rinforzare la corsia sinistra. Fra queste, spicca la figura di Fabiano Parisi, attualmente in forza alla Fiorentina, che rappresenta una possibile soluzione low cost vista la sua scarsa utilizzazione con i viola. Un’alternativa che sembra conciliare le esigenze economiche con la volontà di non stravolgere la rosa a stagione in corso. Una sorpresa recente riguarda l’interesse per Jordan Zemura dell’Udinese – scrive Milanlive.it – un profilo che ha catturato l’attenzione della dirigenza milanista. Il difensore anglo-zimbabwese potrebbe rappresentare l’elemento ideale per Fonseca, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla duttilità tattica. Il Milan pare averlo messo in cima alle proprie preferenza e potrebbe tentare di assicurarselo, prenotarlo, per la prossima estate, in un’ottica di programmazione a lungo termine e di consolidamento della rosa.

Giorgio Furlani

Sguardo al futuro

La strategia di mercato del Milan appare chiara: puntare su profili giovani ma già pronti per il grande salto o su giocatori di esperienza in cerca di rilancio. La soluzione potrebbe risiedere in un mix di entrambe le strade, con Parisi e Zemura che rappresentano le due facce della medaglia in questo senso. Resta da vedere quali saranno le mosse ufficiali del club, che certamente non mancherà di sorprendere i propri tifosi e critici con nuove e intriganti operazioni.

