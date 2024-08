Dopo Morata, Pavlovic, Royal e Fofana i rossoneri sono ancora al centro di diverse voci per rifinire una rosa che dovrà affrontare un calendario fitto

Nel calciomercato, teatro di continue evoluzioni e sorprese, il Milan sembra non volersi fermare nella costruzione di una squadra sempre più competitiva. Partendo dal centrocampo, dove le possibili uscite di giocatori chiave aprirebbero la strada a nuovi arrivi, fino alle voci su colpi ad effetto in attacco e sulla fascia, il diavolo rosso è attivamente alla ricerca di quel tassello mancante in grado di elevare ulteriormente la qualità della rosa.

Cambi a centrocampo

Il Milan si trova di fronte a possibili scenari di mercato che potrebbero modificarne significativamente la mediana. La volontà di Adli e Bennacer di esplorare nuovi orizzonti, specialmente quest’ultimo con un’apertura verso il campionato saudita, spinge la società a valutare rinforzi di qualità. In tale contesto, emergono i nomi di Manu Koné (Borussia Mönchengladbach)e Lazar Samardzic (Udinese) come possibili sostituti. Koné, in particolare, ha manifestato la sua intenzione di cambiare squadra, rappresentando un’opzione economicamente vantaggiosa con un cartellino valutato intorno ai 15 milioni di euro. A sua volta, Samardzic risulta essere un obiettivo di lunga data per i rossoneri, con trattative già avviate che potrebbero presto concretizzarsi.

Tammy Abraham

Rifiniture in attacco

La strategia offensiva del Milan si presenta altrettanto intrigante. Confermate le presenze di Jovic e Morata, la dirigenza non sembra pienamente soddisfatta della profondità dell’attacco, soprattutto alla luce di un calendario fitto di impegni. L’allenatore Fonseca punta gli occhi da tempo su Tammy Abraham, sperando in un abbassamento delle richieste economiche da parte della Roma negli ultimi giorni di mercato. Altro nome sul taccuino del Milan è quello di Armando Broja del Chelsea, con l’eventualità di sorprese last minute che tengono banco nelle discussioni dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Sogni e trattative ad effetto

A rendere ancora più elettrizzante l’aria che si respira intorno ai rossoneri, c’è la possibilità di colpi ad effetto che potrebbero definirsi proprio sul gong del mercato. Tra le ipotesi più affascinanti vi è quella di Federico Chiesa, attualmente sul mercato con la Juventus alla ricerca di un’offerta convincente. La situazione potrebbe evolvere rapidamente, soprattutto se il Milan decidesse di liberare uno spazio nell’organico inserendosi in trattative già in corso. Adrien Rabiot, da parte sua, emerge come un’altra figura di spicco in cerca di squadra, con le sue richieste economiche (e quelle della madre-agente) che potrebbero risultare più accessibili man mano che si avvicina la chiusura del mercato.

La sessione di calciomercato estivo si annuncia, dunque, ricca di suspense e colpi di scena per il Milan. Tra conferme, addii e potenziali innesti di alta qualità, i dirigenti del club lavorano senza sosta, tenendo i tifosi incollati alle ultime notizie. Con una strategia ben delineata e la prospettiva di rafforzare ulteriormente il team, la sessione di mercato potrebbe riservare ancora delle piacevoli sorprese per la squadra e i suoi sostenitori.

