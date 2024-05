Michele Criscitiello mette a confronto Milan e Inter, affermando che, per “onestà”, i rossoneri siano più Campioni d’Italia dei nerazzurri.

La sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo ha generato molte polemiche, soprattutto perché sono stati considerati i rapporti d’amicizia tra Marotta e Carnevali, a.d. dei neroverdi, come ragione della vittoria della squadra della squadra emiliana in piena corsa per la salvezza. Ad accendere la polemica in merito ci pensa Michele Criscitiello che, in un lungo editoriale su Sportitalia, ha messo a confronto la “lealtà” di Milan e Inter.

Stefano Pioli

Milan più Campione d’Italia dell’Inter

Michele Criscitiello, giornalista di punta di Sportitalia, ha redatto un lungo editoriale in cui approfondisce i temi della polemica che ha fatto seguito alla sconfitta dell’Inter a Reggio Emilia, ospite del Sassuolo. Ha affermato infatti che “su una cosa il Milan è più Campione d’Italia dell’Inter. L’onestà in questa lotta salvezza. Pioli non guarda in faccia a nessuno e se perde lo fa perché la squadra è scarsa. Cosa che non sta accadendo perché è facile dare 5 gol al Frosinone dopo la stanchezza di Reggio Emilia col Sassuolo ma è meno facile essere costanti e vincere contro il Cagliari che si giocava la vita a San Siro”.

Il Milan merita gli appalusi

Michele Criscitiello ha proseguito poi affermando che “il Milan merita l’applauso dei suoi tifosi che non cantano da due giornate ma dovrebbero apprezzare l’integrità poco italiana della società e della squadra. Non falsare la corsa salvezza è una spilla sulla giacca rossonera”. Parole decisamente forti che apriranno ancora il dibattito e le polemiche per quanto accaduto nella partita Sassuolo-Inter.

