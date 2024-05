Stagione finita per Chukwueze: l’esito degli esami ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

La stagione del Milan è stata falcidiata dagli infortuni, molti di essi di natura muscolare. L’impressione è che proprio questa tematica abbia raffreddato molte velleità rossonere nella lotta scudetto contro l’Inter. Anche a stagione ormai finita, non mancano nuovi infortuni. L’ultimo in ordine temporale è quello di Chukwueze, uscito anzitempo dalla sfida vinta dai rossoneri a San Siro 5-1 contro il Cagliari. Il nigeriano si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno emesso un verdetto decisamente molto amaro.

Samuel Chukwueze

Chukwueze: c’è lesione

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre alla contestazione che non accenna a diminuire, arrivano noti dolenti anche dall’infermeria. Samuel Chukwueze è stato infatti sottoposto nella giornata di oggi ad esami di tipo strumentale per quantificare l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a uscire anzitempo dalla sfida contro il Cagliari. L’esito non è dei migliori: il nigeriano ha infatti rimediato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. In programma una nuova risonanza settimana prossima.

Stagione finita per Chukwueze

La notizia dell’infortunio di Chukwueze suona come una beffa per il nigeriano. Il giocatore arrivato nello scorso mercato ha vissuto infatti una prima stagione in rossonero al di sotto delle aspettative, essendo stato tra l’altro il più caro con quasi 30 milioni di investimento, tra parte fissa e bonus. Nelle ultime partite stava trovando una maggiore continuità di impiego, dimostrando di poter valere benissimo la maglia rossonera. L’infortunio rimediato da Chukwueze fa terminare anzitempo la sua stagione, non senza qualche rimpianto.

L’articolo Milan, esito esami Chukwueze: lesione primo grado del bicipite femorale sinistro proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG