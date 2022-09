Sono queste le parole dei vari giornalisti presenti a Sky sull’esclusione di De Ketelaere dalla formazione iniziale del Milan.

Negli studi di Sky, Fabio Capello appare piuttosto critico nei confronti di Stefano Pioli per l’esclusione di De Ketelaere dalla formazione titolare del Milan contro la Dinamo Zagabria in Champions League, ecco le sue parole: “De Ketelaere avrebbe bisogno di entrare nel gioco del Milan. Non si può pensare al Napoli, il campionato è lungo. Non puoi pensare che sia uno scontro diretto, è una partita importante ma bisognerebbe essere focalizzati su stasera.”

Charles De Ketelaere

Sempre a Sky, anche Paolo Condò si dimostra d’accordo con le affermazioni di Capello contro Pioli: “Pioli ha messo questa formazione pensando al Napoli, è stato risparmiato De Ketelaere perché non avrai Leao. Non sono d’accordo con questa mossa. Spero che l’azzardo vada bene.“

Conclude Costacurta a Sky con queste parole: “Il Milan cresce di partita in partita. Sabato hanno vinto in dieci su un campo difficile, sono segnali. Il Milan può sognare di rivincere lo scudetto, la Champions è un’altra roba.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG