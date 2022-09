Maldini: «Per competere per la Champions ci vuole altro, ma sognare è doveroso». Le parole del dirigente rossonero

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky delle possibilità del Milan di competere e vincere in Champions League. Ecco le parole del dirigente rossonero:

REDBIRD – «Le possibilità del Milan già di quest’anno e dell’anno prossimo saranno maggiori perché ci saranno più ricavi. Per competere per la Champions ci vuole altro, lo sappiamo. Sognare però è doveroso, se no non sarei qui».

The post Maldini: «Per competere per la Champions ci vuole altro, ma sognare è doveroso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG